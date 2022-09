Il cast del Grande Fratello Vip verrà svelato nella prima puntata (Di lunedì 5 settembre 2022) Alfonso Signorini Esordio con sorpresa per la settima edizione del Grande Fratello Vip. A differenza degli anni passati e al pari della versione nip, non verrà infatti reso noto in anticipo l’elenco completo dei concorrenti del reality, che partirà su Canale 5 il prossimo 19 settembre. Un modo pensato da Alfonso Signorini per stuzzicare la curiosità dei telespettatori e dare quel tocco di suspense in più alla premiere del programma. Tuttavia, qualche nome è già emerso nelle scorse settimane: oltre agli ufficializzati Giovanni Ciacci e Wilma Goich, dovrebbero varcare la porta rossa Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, Carolina Marconi. Probabile anche l’ingresso dell’ex mezzobusto Rai Attilio Romita, Gegia, Charlie Gnocchi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti. In ogni caso, i concorrenti che entreranno nelle prime puntate ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 settembre 2022) Alfonso Signorini Esordio con sorpresa per la settima edizione delVip. A differenza degli anni passati e al pari della versione nip, noninfatti reso noto in anticipo l’elenco completo dei concorrenti del reality, che partirà su Canale 5 il prossimo 19 settembre. Un modo pensato da Alfonso Signorini per stuzzicare la curiosità dei telespettatori e dare quel tocco di suspense in più alla premiere del programma. Tuttavia, qualche nome è già emerso nelle scorse settimane: oltre agli ufficializzati Giovanni Ciacci e Wilma Goich, dovrebbero varcare la porta rossa Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, Carolina Marconi. Probabile anche l’ingresso dell’ex mezzobusto Rai Attilio Romita, Gegia, Charlie Gnocchi, George Ciupilan e Patrizia Rossetti. In ogni caso, i concorrenti che entreranno nelle prime puntate ...

