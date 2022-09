Empoli, Corsi: «Umanamente dispiaciuto per Zurkowski» (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, parla del mancato arrivo di Zurkowski: «Sono Umanamente dispiaciuto» Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato alla Nazione del mancato arrivo di Zurkowski agli azzurri. Di seguito le sue parole. «Ci siamo rimasti male per Zurkowski, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni. Il discorso va oltre l’apporto tecnico: sono Umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti. La Fiorentina allo stadio Castellani? L’argomento è stato affrontato più volte, ma allo stato attuale non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il presidente dell’, Fabrizio, parla del mancato arrivo di: «Sono» Fabrizio, presidente dell’, ha parlato alla Nazione del mancato arrivo diagli azzurri. Di seguito le sue parole. «Ci siamo rimasti male per, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni. Il discorso va oltre l’apporto tecnico: sono. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti. La Fiorentina allo stadio Castellani? L’argomento è stato affrontato più volte, ma allo stato attuale non ...

