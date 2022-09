Covid, news di oggi. Crescono le terapie intensive (+2), scendono i ricoveri (-57). LIVE (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo l'ultimo bollettino sono 13.197 i casi e 30 i morti. Sono stati processati 111.946 tamponi per un tasso di positività pari all'11,8%. Sulla commissione di inchiesta sui morti Covid, chiesta da Giorgia Meloni, "giudicherà il Parlamento. Io ho sempre detto che chiunque ha avuto responsabilità di qualsiasi tipo nella pandemia, dal capo dell'Oms all'ultimo sindaco, deve essere disponibile a rendere conto di tutto". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo l'ultimo bollettino sono 13.197 i casi e 30 i morti. Sono stati processati 111.946 tamponi per un tasso di positività pari all'11,8%. Sulla commissione di inchiesta sui morti, chiesta da Giorgia Meloni, "giudicherà il Parlamento. Io ho sempre detto che chiunque ha avuto responsabilità di qualsiasi tipo nella pandemia, dal capo dell'Oms all'ultimo sindaco, deve essere disponibile a rendere conto di tutto". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza

giuliapompili : ??NOTIZIA - Non solo i pattugliamenti congiunti (ora sospesi causa Covid), adesso c'è anche una 'stazione di polizia… - repubblica : Covid, dati settimanali. I casi tornano a scendere e gli ospedali si svuotano [di Michele Bocci] - LaStampa : La promessa di Fratelli d’Italia: “Addio alla vaccinazione anti-Covid obbligatoria e al Green Pass” - anna30048679 : RT @Fedoraquattroc2: @SaverioMascaro @natalinogori51 ATTENZIONE VACCINATI: per i 40 Ml che si son vaccinati #COVID19 senza 'prescrizione me… - Stebox2 : RT @Fedoraquattroc2: @SaverioMascaro @natalinogori51 ATTENZIONE VACCINATI: per i 40 Ml che si son vaccinati #COVID19 senza 'prescrizione me… -