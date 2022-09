Caro energia, Codacons: tassare extra profitti assicurazioni, con Covid 3,9 mld per Rc auto (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – La tassa sugli extra profitti, oggi in vigore nei confronti delle società energetiche, dovrebbe essere applicata anche alle compagnie assicurative. A chiederlo è il Codacons ricordando gli ampi margini di guadagno che le assicurazioni hanno conseguito pari, calcola l’associazione, a 3,9 miliardi di euro durante il Covid con gli incassi delle polizze Rc auto, quando tra il 2020 e il 2021 grazie al lockdown e ai limiti agli spostamenti dei cittadini, l’incidentalità sulle strade è crollata e di conseguenza anche il numero dei risarcimenti riconosciuti agli assicurati. Il Codacons sollecita un intervento del governo che renda i rimborsi obbligatori. Una cifra calcolata in base al fatto che in Italia risultano attualmente assicurate circa 39 milioni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – La tassa sugli, oggi in vigore nei confronti delle società energetiche, dovrebbe essere applicata anche alle compagnie assicurative. A chiederlo è ilricordando gli ampi margini di guadagno che lehanno conseguito pari, calcola l’associazione, a 3,9 miliardi di euro durante ilcon gli incassi delle polizze Rc, quando tra il 2020 e il 2021 grazie al lockdown e ai limiti agli spostamenti dei cittadini, l’incidentalità sulle strade è crollata e di conseguenza anche il numero dei risarcimenti riconosciuti agli assicurati. Ilsollecita un intervento del governo che renda i rimborsi obbligatori. Una cifra calcolata in base al fatto che in Italia risultano attualmente assicurate circa 39 milioni di ...

