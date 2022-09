Calcio: Serie A, Torino-Lecce 1-0 alla fine del primo tempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Torino, 5 set. - (Adnkronos) - Il Torino è in vantaggio per 1-0 sul Lecce al termine del primo tempo del posticipo del lunedì della quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino. Di Vlasic al 40' la rete che decide finora il match. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022), 5 set. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sulal termine deldel posticipo del lunedì della quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande. Di Vlasic al 40' la rete che decide finora il match.

tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - Gazzetta_it : Meno gol ma più punti, #Allegri vede la sua Juve. E con #Chiesa e #Pogba... - BresciaOggiIT : Calcio serie B - @BresciaOfficial biglietti a costi agevolati per un Rigamonti ancora più pieno di tifosi… - sportface2016 : #Monza, #Stroppa: 'Bisogna concretizzare e fare punti' -