Berrettini-Ruud, US Open 2022: programma quarti, orario, tv, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Domani, martedì 6 settembre a partire dalle ore 18.00, Matteo Berrettini sarà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium per affrontare il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale degli US Open 2022. Il romano, reduce dalla maratona contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, si appresta ad affrontare un tennista assai ostico, decisamente cresciuto nelle proprie prestazioni sul cemento. Non ha incantato fino a questo momento Berrettini. I successi ottenuti in quest’avventura a New York non ha convinto sul piano del gioco. La sensazione è che solo a livello di testa l’azzurro sia ben strutturato, mentre relativamente alla tecnica ci sono aspetti che lasciano a desiderare: la risposta di rovescio e la mobilità in primis. Per questo la sfida contro lo scandinavo è complicata perché, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Domani, martedì 6 settembre a partire dalle ore 18.00, Matteosarà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium per affrontare il norvegese Casperneidi finale degli US. Il romano, reduce dalla maratona contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, si appresta ad affrontare un tennista assai ostico, decisamente cresciuto nelle proprie prestazioni sul cemento. Non ha incantato fino a questo momento. I successi ottenuti in quest’avventura a New York non ha convinto sul piano del gioco. La sensazione è che solo a livello di testa l’azzurro sia ben strutturato, mentre relativamente alla tecnica ci sono aspetti che lasciano a desiderare: la risposta di rovescio e la mobilità in primis. Per questo la sfida contro lo scandinavo è complicata perché, ...

