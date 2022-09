“Vi prego, aiutateci a trovarla”. Eliza, rapita mentre faceva jogging in centro: “Caricata di forza in un suv” (Di domenica 4 settembre 2022) Eliza Fletcher è stata rapita mentre faceva jogging. La 34enne è la nipote del defunto Joseph “Joe” Orgill III, un uomo d’affari di Memphis e la sua famiglia è una delle più ricche dello stato. La giovane ereditiera potrebbe quindi essere stata prelevata con forza al fine di un riscatto. La polizia definisce la sua sparizione un vero e proprio giallo. Da quel poco che si sa, la giovane è stata rapita e messa con forza all’interno di un suv scuro durante la sua solita corsa pomeridiana. Eliza è stata vista l’ultima volta intorno alle 16.30 di venerdì, sulla Central Avenue, nel pieno centro della città, quando un’auto GMC di colore scuro si è accostato e qualcuno l’ha costretta a salire, prima di svanire nel nulla. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022)Fletcher è stata. La 34enne è la nipote del defunto Joseph “Joe” Orgill III, un uomo d’affari di Memphis e la sua famiglia è una delle più ricche dello stato. La giovane ereditiera potrebbe quindi essere stata prelevata conal fine di un riscatto. La polizia definisce la sua sparizione un vero e proprio giallo. Da quel poco che si sa, la giovane è statae messa conall’interno di un suv scuro durante la sua solita corsa pomeridiana.è stata vista l’ultima volta intorno alle 16.30 di venerdì, sulla Central Avenue, nel pienodella città, quando un’auto GMC di colore scuro si è accostato e qualcuno l’ha costretta a salire, prima di svanire nel nulla. ...

