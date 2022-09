"Un ministero a Milano". La sfida di Salvini che fa irritare il Pd (Di domenica 4 settembre 2022) Aprire il ministero dell'Ai a Milano: la suggestione di Matteo Salvini scompone la sinistra che mette già le mani avanti e alza la voce Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Aprire ildell'Ai a: la suggestione di Matteoscompone la sinistra che mette già le mani avanti e alza la voce

1000FSDanny : RT @MonicaCirinna: Salvini è contrario al tetto sul prezzo del #gas , dice che vanno tolte le sanzioni alla #Russia e che il ministero del… - flaviamauro1 : RT @janavel7: +++Ultim'ora da Cernobbio+++ Salvini propone un ministero per l'Intelligenza Artificiale a Milano. 1-Per combattere la burocr… - pary1977 : RT @janavel7: +++Ultim'ora da Cernobbio+++ Salvini propone un ministero per l'Intelligenza Artificiale a Milano. 1-Per combattere la burocr… - xrjnvp97sf : RT @janavel7: +++Ultim'ora da Cernobbio+++ Salvini propone un ministero per l'Intelligenza Artificiale a Milano. 1-Per combattere la burocr… - joeabelli : Prima serve evidentemente il ministero della deficienza naturale che per pura coincidenza dovrebbe essere anch’esso… -