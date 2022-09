Un leone per Brembilla: il Ponte del Cappello e la misteriosa effige (Di domenica 4 settembre 2022) Il Ponte del Cappello segna per certi versi l’inizio della Val Brembana. Risalente con ogni probabilità all’epoca medievale, il viadotto è posto nei pressi dei più recenti Ponti di Sedrina collegando in passato gli abitati di Ubiale e Val Brembilla. Secondo quanto riportato dallo storico Giuseppe Pesenti, l’opera in pietra sarebbe stata realizzata attorno al XIII secolo, periodo in cui sorse anche il vicino Ponte di Attone posizionato lungo la via di comunicazione che la Corte Regia di Almenno alla Val Brembana. Complice le difficoltà causate dal terreno particolarmente scosceso e dal superamento del torrente Brembilla, il fabbricato divenne fondamentale per imboccare la Strada Taverna e raggiungere così successivamente Zogno tanto da ricevere l’interessamento della Repubblica di Venezia. A conferma di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 settembre 2022) Ildelsegna per certi versi l’inizio della Val Brembana. Risalente con ogni probabilità all’epoca medievale, il viadotto è posto nei pressi dei più recenti Ponti di Sedrina collegando in passato gli abitati di Ubiale e Val. Secondo quanto riportato dallo storico Giuseppe Pesenti, l’opera in pietra sarebbe stata realizzata attorno al XIII secolo, periodo in cui sorse anche il vicinodi Attone posizionato lungo la via di comunicazione che la Corte Regia di Almenno alla Val Brembana. Complice le difficoltà causate dal terreno particolarmente scosceso e dal superamento del torrente, il fabbricato divenne fondamentale per imboccare la Strada Taverna e raggiungere così successivamente Zogno tanto da ricevere l’interessamento della Repubblica di Venezia. A conferma di ...

