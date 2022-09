Udinese Roma, sorpresa in tribuna: ci sarà anche il c.t. dell’Inghilterra Southgate (Di domenica 4 settembre 2022) Sulle tribune della Dacia Arena, nel corso di Udinese-Roma, ci sarà anche il c.t. dell’Inghilterra Southgate Nel match della Dacia Arena tra Udinese e Roma ci sarà anche uno spettatore d’eccezione. Come riportato da Il Messaggero, infatti, sulle tribune dell’impianto friulano ci sarà Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra. Il c.t. inglese visionerà da vicino i due giallorossi Smalling e Abraham in vista dei Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Sulle tribune della Dacia Arena, nel corso di, ciil c.t.Nel match della Dacia Arena traciuno spettatore d’eccezione. Come riportato da Il Messaggero, infatti, sulle tribune dell’impianto friulano ciGareth, commissario tecnico. Il c.t. inglese visionerà da vicino i due giallorossi Smalling e Abraham in vista dei Mondiali in Qatar. L'articolo proviene da Calcio News 24.

