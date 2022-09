Ucraina: Zelensky saluta il 'vero amico' Johnson, per Bojo è 'un eroe' (Di domenica 4 settembre 2022) Londra, 4 set. (Adnkronos) - Scambio di elogi tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, che si appresta a lasciare l'incarico. In un articolo pubblicato oggi sul Mail, il leader ucraino ha ribadito tutta la sua gratitudine per Bojo, tra i leader occidentali più decisi nel sostenere Kiev, definendolo "un vero amico". Zelensky ha inoltre espresso l'auspicio di avere "relazioni strette" con il successore di Johnson, che sarà annunciato domani. Da parte sua il primo ministro dimissionario ha ringraziato su Twitter il presidente ucraino per le "parole gentili". "Il sostegno del Regno Unito all'Ucraina e al suo popolo è incrollabile e continueremo a sostenervi contro la guerra di Putin - ha aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Londra, 4 set. (Adnkronos) - Scambio di elogi tra il presidente ucraino, Volodymyr, e il primo ministro britannico, Boris, che si appresta a lasciare l'incarico. In un articolo pubblicato oggi sul Mail, il leader ucraino ha ribadito tutta la sua gratitudine per, tra i leader occidentali più decisi nel sostenere Kiev, definendolo "un".ha inoltre espresso l'auspicio di avere "relazioni strette" con il successore di, che sarà annunciato domani. Da parte sua il primo ministro dimissionario ha ringraziato su Twitter il presidente ucraino per le "parole gentili". "Il sostegno del Regno Unito all'e al suo popolo è incrollabile e continueremo a sostenervi contro la guerra di Putin - ha aggiunto ...

