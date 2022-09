Psg | ecco perché è sfumato un obiettivo a centrocampo

JuventusFCYouth : Ecco gli orari della fase a gironi della #UYL ?? PSG ?? 6 settembre ? 14.00 ?? Benfica ?? 14 settembre ? 14.00 ?? Macc… - diego82763425 : RT @FabioCapellone: Siccome leggo già i soliti pompieri “vattuttobeners” che stanno diffondendo la balla secondo cui le parole di Allegri s… - Graziano_991 : RT @FabioCapellone: Siccome leggo già i soliti pompieri “vattuttobeners” che stanno diffondendo la balla secondo cui le parole di Allegri s… - Leroi102030 : RT @FabioCapellone: Siccome leggo già i soliti pompieri “vattuttobeners” che stanno diffondendo la balla secondo cui le parole di Allegri s… - eldavidinho32 : RT @FabioCapellone: Siccome leggo già i soliti pompieri “vattuttobeners” che stanno diffondendo la balla secondo cui le parole di Allegri s… -

perchè, più che sulla quantità, sarebbe stato meglio intervenire sulla 'qualità', ma è fin ... ma di sicuro affidamento Un Julian Draxler che ilieri ha dato in prestito al Benfica, a 28 anni,...Commenta per primo Secondo AS ,e Manchester City hanno provato ad imbastire una trattativa che avrebbe avuto del clamoroso. I parigini avrebbero offerto Neymar ai Citizens ma Guardiola avrebbe dato un secco no come risposta.Dopo la convincente vittoria nel derby contro l'Inter, i rossoneri preparano l'esordio europeo. Quella in Austria è già una sfida crocevia ...Blog Calciomercato.com: E così ecco un'altra prestazione scialba e insensata... Eh già, la Juventus esce di nuovo dal campo, stavolta quello di Firenze, con una ...