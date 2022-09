Motomondiale: Quartararo, 'le Ducati vanno forte, dobbiamo darci una svegliata' (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. - (Adnkronos) - "Non sono preoccupato, ma nemmeno tranquillo". Così Fabio Quartararo ai microfoni di Sky dopo il 5° posto a Misano e i 14 punti persi dal vincitore Francesco 'Pecco' Bagnaia. Adesso tra il francese della Yamaha e il Ducatista ci sono 30 punti. "Pecco va forte, ma anche Bastianini e le altre Ducati - ha detto scuro in volto dopo il Gp di San Marino -. E' stata una gara difficile, abbiamo il solito problema della potenza da risolvere. dobbiamo darci tutti una svegliata". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Misano, 4 set. - (Adnkronos) - "Non sono preoccupato, ma nemmeno tranquillo". Così Fabioai microfoni di Sky dopo il 5° posto a Misano e i 14 punti persi dal vincitore Francesco 'Pecco' Bagnaia. Adesso tra il francese della Yamaha e ilsta ci sono 30 punti. "Pecco va, ma anche Bastianini e le altre- ha detto scuro in volto dopo il Gp di San Marino -. E' stata una gara difficile, abbiamo il solito problema della potenza da risolvere.tutti una".

corsedimoto : FABIO QUARTARARO perde terreno nel Mondiale. 'Non bello quando dai il 100% e non puoi superare quasi nessuno. Spero… - dianatamantini : FABIO QUARTARARO deluso dopo il GP a Misano, il 5° posto al traguardo era il massimo possibile per lui e la sua Yam… - corsedimoto : FABIO QUARTARARO deluso dopo il GP a Misano, il 5° posto al traguardo era il massimo possibile per lui e la sua Yam… - dianatamantini : PECCO BAGNAIA vittoria d'autorità a Misano, arginando sia Bastianini che Vinales. Ora è a -30 dal leader MotoGP Qua… -