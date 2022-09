Mara Venier: ‘Ho avuto un ex violento, mi picchiava e ha tentato di uccidermi con un coltello’ (Di domenica 4 settembre 2022) Non si è mai nascosta, si è sempre raccontata e si è mostrata per quello che è. Non a caso, infatti, è la zia d’Italia, amata e stimata da tutti. Da quelli della sua generazione e dai più giovani: Mara Venier piace al pubblico e alla vigilia dell’inizio della sua quattordicesima edizione di Domenica In si è lasciata andare e al Corriere della Sera, in un’intervista a cuore aperto, ha parlato di alcuni episodi della sua vita. Che finora nessuno conosceva. Mara Venier e il racconto dell’ex fidanzato violento “Ho avuto un compagno violento. Molto violento. Mi picchiava, è arrivato a cercare di uccidermi” – ha raccontato Mara Venier, che è da sempre vicina alle donne e combatte contro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 settembre 2022) Non si è mai nascosta, si è sempre raccontata e si è mostrata per quello che è. Non a caso, infatti, è la zia d’Italia, amata e stimata da tutti. Da quelli della sua generazione e dai più giovani:piace al pubblico e alla vigilia dell’inizio della sua quattordicesima edizione di Domenica In si è lasciata andare e al Corriere della Sera, in un’intervista a cuore aperto, ha parlato di alcuni episodi della sua vita. Che finora nessuno conosceva.e il racconto dell’ex fidanzato“Houn compagno. Molto. Mi, è arrivato a cercare di” – ha raccontato, che è da sempre vicina alle donne e combatte contro ...

