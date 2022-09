LIVE Moto3, GP San Marino 2022 in DIRETTA: comincia la gara! (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DI MISANO DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 CADUTA PER AYUMU SASAKI! SUBITO UN COLPO DI SCENA! PARTITI! 10.58 Partito il giro di ricognizione. 10.56 Sin dai primi giri le gare di Moto3 promettono puro spettacolo e adrenalina; i piloti sono in griglia, pronti per partire. 10.53 Sale l’attesa, ci sarà da divertirsi! 10.50 Ecco la griglia di partenza: 1 1’42.448 53 Deniz ÖNCÜ KTM 2 1’42.471 96 Daniel HOLGADO KTM 3 1’42.472 10 Diogo MOREIRA KTM 4 1’42.488 6 Ryusei YAMANAKA KTM 5 1’42.609 28 Izan GUEVARA GASGAS 6 1’42.626 99 Carlos TATAY CFMOTO 7 1’42.652 7 Dennis FOGGIA Honda 8 1’42.657 17 John MCPHEE Husqvarna 9 1’42.743 16 Andrea MIGNO Honda 10 1’42.810 31 Adrian FERNANDEZ KTM 11 1’42.860 5 Jaume MASIA KTM 12 1’42.946 82 Stefano ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP DI MISANO DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 CADUTA PER AYUMU SASAKI! SUBITO UN COLPO DI SCENA! PARTITI! 10.58 Partito il giro di ricognizione. 10.56 Sin dai primi giri le gare dipromettono puro spettacolo e adrenalina; i piloti sono in griglia, pronti per partire. 10.53 Sale l’attesa, ci sarà da divertirsi! 10.50 Ecco la griglia di partenza: 1 1’42.448 53 Deniz ÖNCÜ KTM 2 1’42.471 96 Daniel HOLGADO KTM 3 1’42.472 10 Diogo MOREIRA KTM 4 1’42.488 6 Ryusei YAMANAKA KTM 5 1’42.609 28 Izan GUEVARA GASGAS 6 1’42.626 99 Carlos TATAY CFMOTO 7 1’42.652 7 Dennis FOGGIA Honda 8 1’42.657 17 John MCPHEE Husqvarna 9 1’42.743 16 Andrea MIGNO Honda 10 1’42.810 31 Adrian FERNANDEZ KTM 11 1’42.860 5 Jaume MASIA KTM 12 1’42.946 82 Stefano ...

corsedimoto : ENEA BASTIANINI RUGGISCE, suo il miglior tempo nel warm up della MotoGP a Misano. Ecco cos'è successo nell'ultima s… - dianatamantini : MISANO LIVE - Motori accesi per una grande domenica di show: in pista per il warm up, qui il racconto del riscaldam… - corsedimoto : MISANO LIVE - Motori accesi per una grande domenica di show: in pista per il warm, qui il racconto del riscaldament… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #Misano #Q1 bagnato, passano al #Q2 #Bezzecchi e #Marini! In #Moto3 la #pole è di #Oncu, set… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #SanMarinoGP #Misano #MisanoGP Nono tempo per la #Honda @Le0pardRacing di @dennisfoggia71 - -