LIVE Atletica, Meeting Padova 2022 in DIRETTA: show di Gayle e Ta Lou, Aaron Brown vince i 100m (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE di questa lunga giornata al Meeting di Padova. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare. 19:37 Il vento purtroppo non è favorevole: -1.7, dunque i tempi sono alti. vince il canadese Aaron Brown in 10.12, poi Marvin Bracy 10.13 e Ackeem Blake 10.17. Solo 10.35 per De Grasse. 19:32 L’ultima gara di questo Meeting è la serie 2 dei 100 m al maschile: una delle prove più attese. Al via, infatti, il canadese André De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) che sfiderà gli statunitensi Marvin Bracy, Kyree King e Kendal Williams, il giamaicano Ackeem Blake e il liberiano Emmanuel Matadi. Tutti sprinter da tempi sotto i 10”. 19:30 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostradi questa lunga giornata aldi. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare. 19:37 Il vento purtroppo non è favorevole: -1.7, dunque i tempi sono alti.il canadesein 10.12, poi Marvin Bracy 10.13 e Ackeem Blake 10.17. Solo 10.35 per De Grasse. 19:32 L’ultima gara di questoè la serie 2 dei 100 m al maschile: una delle prove più attese. Al via, infatti, il canadese André De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) che sfiderà gli statunitensi Marvin Bracy, Kyree King e Kendal Williams, il giamaicano Ackeem Blake e il liberiano Emmanuel Matadi. Tutti sprinter da tempi sotto i 10”. 19:30 ...

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #LeCittàInFesta #Dese Dal 6 al 12 settembre tornano le “Miniolimpiadi di Dese” ?? ??Gare di atletica per bambini dai 6 a… - comunevenezia : #LeCittàInFesta #Dese Dal 6 al 12 settembre tornano le “Miniolimpiadi di Dese” ?? ??Gare di atletica per bambini da… - settalese : RT @atleticaitalia: ???? Sofiia Yaremchuk si conferma campionessa italiana dei 10 km a Castelfranco Veneto in 32:08 2. Rebecca Lonedo (32:5… - zazoomblog : LIVE Atletica Meeting Padova 2022 in DIRETTA: spettacolo con De Grasse Bracy e Ta Lou - #Atletica #Meeting #Padova… - atleticaitalia : ???? Sofiia Yaremchuk si conferma campionessa italiana dei 10 km a Castelfranco Veneto in 32:08 2. Rebecca Lonedo (… -