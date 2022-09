Lillo, voce di Krypto in DC League of Super-Pets: "Posaman ormai si sente al pari di Superman" (Di domenica 4 settembre 2022) Lillo Petrolo è la voce italiana di Krypto, i cane di Superman, in DC League of Super-Pets. Dal primo settembre al cinema. Dal primo settembre è al cinema DC League of Super-Pets, film di animazione con protagonisti Krypto Superdog e Asso il Bat-Segugio, rispettivamente il cane di Superman e quello di Batman. A doppiarli in originale sono Dwayne Johnson e Kevin Hart. Nella versione italiana invece le voci sono di Lillo e Maccio Capatonda. Lillo ha presentato DC League of Super-Pets al Giffoni Film Festival 2022, dove lo abbiamo incontrato, confessandoci che Krypto è un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 settembre 2022)Petrolo è laitaliana di, i cane diman, in DCof. Dal primo settembre al cinema. Dal primo settembre è al cinema DCof, film di animazione con protagonistidog e Asso il Bat-Segugio, rispettivamente il cane diman e quello di Batman. A doppiarli in originale sono Dwayne Johnson e Kevin Hart. Nella versione italiana invece le voci sono die Maccio Capatonda.ha presentato DCofal Giffoni Film Festival 2022, dove lo abbiamo incontrato, confessandoci cheè un ...

