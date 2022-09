Il Psg ha fornito la lista dei calciatori per la Champions | Icardi è escluso

(Di domenica 4 settembre 2022) L’attaccante argentino non prenderà parte alla prossima, così come decretato dal suo club, il PSG, che ha consegnato le listeescludendolo dalla rosa dei 25Questa assenza non sorprende, scrive L’Equipe, perché il PSG non conta più sul centravanti della nazionale argentina, sotto contratto fino a giugno 2024si allena in un gruppo separato e non è mai stato considerato da Christophe Galtier dall’inizio della stagione. Nonostante i vari contatti che potrebbe aver avuto con club turchi, l’ex attaccante dell’Inter è ancora a Parigi, anche se è apparso sui social venerdì a Miami insieme alla moglie e agente Wanda Nara. L'articolo ilNapo

... di fatto un nuovo giocatore della Juve : l'accordo con ilè totale (prestito con diritto di ... troppo alto lo stipendio del portoghese, ma soprattutto troppoil reparto offensivo, che ......- uno per ogni anno di carriera - come ricompensa per la "protezione" che gli avrebbero. ... Il campione delè tranquillo e "sereno", dice il presidente della federazione francese Noel Le ... Calciomercato - Ufficiale, Fabian Ruiz è un nuovo giocatore del PSG: affare da 23 milioni di euro La redazione del giornale francese L'Equipe fornisce un clamoroso retroscena sulla trattativa per Keylor Navas. Sembrerebbe che il portiere costaricano avesse trovato un accordo con il Napoli per un c ...