F1, la domenica nera di Carlos Sainz: tra pit-stop disastroso e penalità. Cosa è successo allo spagnolo (Di domenica 4 settembre 2022) Carlos Sainz non porterà certo nei suoi ricordi più cari il Gran Premio di Olanda 2022. Il quindicesimo appuntamento stagionale, infatti, ha fatto rima con “disastro” per il portacolori della Ferrari che confidava di festeggiare in maniera migliore il 28° compleanno (ha compiuto gli anni il primo settembre) e, invece, si è dovuto accontentare di un ottavo posto davvero amaro. Nei 72 giri sul tracciato di Zandvoort è successo davvero di tutto per il nativo di Madrid. Dopo una partenza tutto sommato normale, nella quale aveva mantenuto la terza posizione (ma era stato colpito da Lewis Hamilton sulla fiancata), ha subito capito che non aveva a disposizione il ritmo per tenere l’andatura di Max Verstappen e Charles Leclerc, per cui ha provato a fare “spalle larghe” contro le Mercedes fino a che ha potuto. Ma, proprio sul più bello, è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)non porterà certo nei suoi ricordi più cari il Gran Premio di Olanda 2022. Il quindicesimo appuntamento stagionale, infatti, ha fatto rima con “disastro” per il portacolori della Ferrari che confidava di festeggiare in maniera migliore il 28° compleanno (ha compiuto gli anni il primo settembre) e, invece, si è dovuto accontentare di un ottavo posto davvero amaro. Nei 72 giri sul tracciato di Zandvoort èdavvero di tutto per il nativo di Madrid. Dopo una partenza tutto sommato normale, nella quale aveva mantenuto la terza posizione (ma era stato colpito da Lewis Hamilton sulla fiancata), ha subito capito che non aveva a disposizione il ritmo per tenere l’andatura di Max Verstappen e Charles Leclerc, per cui ha provato a fare “spalle larghe” contro le Mercedes fino a che ha potuto. Ma, proprio sul più bello, è ...

OA_Sport : F1, la domenica nera di Carlos Sainz: tra pit-stop disastroso e penalità. Cosa è successo allo spagnolo - infrattata : È uscito il sole grazie veramente madre natura per avermi salvato da una domenica nera - thevolleynews : Italiano di Beach Perla Nera, domenica pomeriggio la finale - Jeckblack12 : RT @baioscura: Buona domenica ragazzi, oggi ho pensato di scattare questa foto in #lingerie nera, che ne dite? Vi piace? - PaolaTelesio : @mentecritica Sono vecchia, la crisi del '73 me la ricordo bene, i discorsi preoccupati da una parte e le domeniche… -

Sulle tracce del drago: il programma 2022 del festival ... Davide Como) " Interno Emiciclo Ore 17:00 One Shot di Not the End: La Dalia Nera (master Antonio ...00 Giorgio Vanni " Palco Emiciclo Ore 24:00 Dj set by Lorenzo Baglioni - Palco Emiciclo Domenica 4 ... Riprendono i lavori nella galleria Forca di Cerro ... ad accezione delle notti di sabato, domenica e festivi. Nell'orario di apertura del cantiere il ...immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla Ss685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera; ... Il Golfo 24 Nuvole nere su Credit Suisse Il consiglio di amministrazione di Credit Suisse starebbe valutando un importante smantellamento della banca d'investimento ... Helianto al “Legnano Day” con l'”Elogio della maglia nera” SARONNO – Domenica 18 settembre alle 16.30 nel giardino di Villa Gianetti ed in occasione della “Legnano Day”, Antonio Siciliani andrà in scena con il suo monologo “Elogio ... ... Davide Como) " Interno Emiciclo Ore 17:00 One Shot di Not the End: La Dalia(master Antonio ...00 Giorgio Vanni " Palco Emiciclo Ore 24:00 Dj set by Lorenzo Baglioni - Palco Emiciclo4 ...... ad accezione delle notti di sabato,e festivi. Nell'orario di apertura del cantiere il ...immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla Ss685 in località Piedipaterno di Vallo di; ... La domenica nera di Forio Il consiglio di amministrazione di Credit Suisse starebbe valutando un importante smantellamento della banca d'investimento ...SARONNO – Domenica 18 settembre alle 16.30 nel giardino di Villa Gianetti ed in occasione della “Legnano Day”, Antonio Siciliani andrà in scena con il suo monologo “Elogio ...