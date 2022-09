Cinema, The Space Pass: prorogata la promozione della card (Di domenica 4 settembre 2022) C’è ancora tempo fino al 18 settembre per assicurarsi la card che apre le porte di tutti i The Space Cinema tutti i giorni dell’anno con un unico abbonamento ROMA – Anche sotto l’ombrellone o in villeggiatura, moltissimi Big Screen lovers italiani non si sono lasciati scappare l’occasione di portarsi a casa un anno intero di Cinema con un unico abbonamento, approfittando della promozione lanciata da The Space Cinema questa estate. Tanto che, visto il gran numero di richieste, il circuito ha deciso di prorogare il termine per poter acquistare la The Space Pass al costo di 169€ invece che 199€. Non più fino al 31 agosto, dunque, ma fino al 18 settembre è possibile accedere all’offerta che permetterà a tutti gli ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 settembre 2022) C’è ancora tempo fino al 18 settembre per assicurarsi lache apre le porte di tutti i Thetutti i giorni dell’anno con un unico abbonamento ROMA – Anche sotto l’ombrellone o in villeggiatura, moltissimi Big Screen lovers italiani non si sono lasciati scappare l’occasione di portarsi a casa un anno intero dicon un unico abbonamento, approfittandolanciata da Thequesta estate. Tanto che, visto il gran numero di richieste, il circuito ha deciso di prorogare il termine per poter acquistare la Theal costo di 169€ invece che 199€. Non più fino al 31 agosto, dunque, ma fino al 18 settembre è possibile accedere all’offerta che permetterà a tutti gli ...

