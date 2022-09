VIDEO MotoGP, Francesco Bagnaia: “Essere davanti a Quartararo ed Espargarò non è male” (Di sabato 3 settembre 2022) Francesco Bagnaia esce da una situazione potenzialmente molto insidiosa e si rende protagonista di una bella prestazione in qualifica a Misano, firmando il secondo tempo e guadagnando così il quinto posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di San Marino 2022 di MotoGP. “Pecco” deve infatti scontare una penalità di 3 posizioni per un’ingenuità commessa ieri nelle prove libere. “Non è come partire secondi, ma abbiamo fatto il massimo. Non è male, visto che Fabio Quartararo e Aleix Espargaró partiranno più indietro. Sarà comunque difficile, perché le condizioni pare siano le stesse di oggi. Con le goccioline di pioggia non sai mai quanto spingere. Spero che domani non sia così, ma cercheremo di Essere pronti a tutto, anche al bagnato“, dice il piemontese. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022)esce da una situazione potenzialmente molto insidiosa e si rende protagonista di una bella prestazione in qualifica a Misano, firmando il secondo tempo e guadagnando così il quinto posto sulla griglia di partenza del Gran Premio di San Marino 2022 di. “Pecco” deve infatti scontare una penalità di 3 posizioni per un’ingenuità commessa ieri nelle prove libere. “Non è come partire secondi, ma abbiamo fatto il massimo. Non è, visto che Fabioe Aleix Espargaró partiranno più indietro. Sarà comunque difficile, perché le condizioni pare siano le stesse di oggi. Con le goccioline di pioggia non sai mai quanto spingere. Spero che domani non sia così, ma cercheremo dipronti a tutto, anche al bagnato“, dice il piemontese. Di seguito il ...

