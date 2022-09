“Un posto al sole”, dolore per la scomparsa di Susanna: fan in lacrime (Di sabato 3 settembre 2022) La ventisettesima stagione di “Un posto la sole“, serie televisiva in onda dal 1996 su Rai 3, inizia con un tragico lutto. I fan hanno dovuto dire addio a Susanna Picardi, personaggio interpretato dall’attrice Agnese Lorenzini. Susanna era riuscita ad entrare nel cuore dei fan di “Un posto al sole”, che hanno accolto in lacrime la notizia della sua scomparsa. In questo articolo vi spieghiamo cos’è successo al personaggio interpretato da Agnese Lorenzini. (Continua dopo la foto…) “Un posto al sole”, l’attore confessa: “Ho avuto due tumori” Tutte le curiosità su “Un posto al sole” “Un posto al sole” è una delle soap opera più longeve della televisione ... Leggi su tvzap (Di sabato 3 settembre 2022) La ventisettesima stagione di “Unla“, serie televisiva in onda dal 1996 su Rai 3, inizia con un tragico lutto. I fan hanno dovuto dire addio aPicardi, personaggio interpretato dall’attrice Agnese Lorenzini.era riuscita ad entrare nel cuore dei fan di “Unal”, che hanno accolto inla notizia della sua. In questo articolo vi spieghiamo cos’è successo al personaggio interpretato da Agnese Lorenzini. (Continua dopo la foto…) “Unal”, l’attore confessa: “Ho avuto due tumori” Tutte le curiosità su “Unal” “Unal” è una delle soap opera più longeve della televisione ...

