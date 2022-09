Sesso in strada a Bologna, un nordafricano e una 26enne italiana a luci rosse in pieno giorno (Di sabato 3 settembre 2022) In pochi giorni due scandali a luci rosse a Bologna, con coppie che hanno fatto Sesso in strada. L’ultimo episodio è venuto fuori quando i passanti hanno fatto diverse segnalazioni ai carabinieri- Erano notevolmente irritati perché avevano visto due persone – un nordafricano e un’italiana – dar vita a una scena “vietata ai minori”- La coppia di amanti, infatti, dopo aver bevuto alcol, hanno iniziato a fare Sesso in strada in pieno giorno. E non si curavano dell’andirivieni delle persone- Sesso in strada a Bologna, l’arrivo dei carabinieri Quando i militari sono arrivati, i due avevano già posto fine al rapporto e si erano ricomposti. Ma versavano in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 settembre 2022) In pochi giorni due scandali a, con coppie che hanno fattoin. L’ultimo episodio è venuto fuori quando i passanti hanno fatto diverse segnalazioni ai carabinieri- Erano notevolmente irritati perché avevano visto due persone – une un’– dar vita a una scena “vietata ai minori”- La coppia di amanti, infatti, dopo aver bevuto alcol, hanno iniziato a fareinin. E non si curavano dell’andirivieni delle persone-in, l’arrivo dei carabinieri Quando i militari sono arrivati, i due avevano già posto fine al rapporto e si erano ricomposti. Ma versavano in ...

