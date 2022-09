Scuola | matematico Roccetti | “Con variante Centaurus a novembre rischio bis Natale 2021”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’Italia è schiava della sua stupidità. In vista dell’apertura delle scuole noi abbiamo prodotto un decreto apri-finestre, nonostante la sollecitazione all’installazione nelle aule scolastiche di sistemi di ventilazione meccanica a raggi ultravioletti inviata da parte della comunità scientifica con lettera pubblica al Governo. Con ildi farci trovare nuovamente impreparati, come avvenuto con omicron lo scorso, alla probabile avanzata di, la nuovaindiana di cui ieri in Emilia Romagna è stato registrato il primo caso”. IlMarco, ordinario di Informatica all’università di Bologna Alma Mater, interviene con l’Adnkronos sulla prossima apertura delle scuole e l’evoluzione della pandemia e avverte: “Sappiamo da dati ...