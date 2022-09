(Di sabato 3 settembre 2022) Per Pioli una vittoria in rimonta e di personalità, come nel derby scudetto del 5 febbraio; la La reazione di Inzaghi è tardiva, in coda a una partita subìta. Sconfitta che rischia di pesare

JorgjiG : Ecco le nostre pagelle di #Milan #Inter ?? #MilanInter #SerieA #Derby #Milano ???? - Luxgraph : Pagelle Milan-Inter: Maignan magnifico, Leao showman; Barella isolato, Dzeko elettrico #corriere #news #2022… - serieApallone : Milan-Inter 3-2, Leao insegna calcio: le pagelle dei rossoneri: Milan-Inter, il primo derby della stagio...... leg… - sportli26181512 : Milan-Inter 3-2, le pagelle: I rossoneri si aggiudicano un derby ricco di gol ed emozioni. Brozovic sblocca la gara… - paoloangeloRF : Le pagelle di Milan-Inter 3-2 -

Falsa partenza e pronta risalita. Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo ilha rubato gli occhi per ferocia nella riconquista del pallone e per rapidità di esecuzione. il peggiore il migliore 8 maignan Il gran riflesso sul colpo di testa di Lautaro. Il volo sul ...Dopo aver salutato Silvione nostro e messo alla porta qualche cinese farlocco, a Casasi sono ... Sono convinto che molti dei nostri giocatori non raggiungeranno la sufficienza nelledi ...Milan-Inter, il primo derby della stagione vede uscire vittoriosi dallo stadio San Siro i rossoneri. Dallo svantaggio iniziale, gli uomini di Pioli si portano in vantaggio per 3 reti a 1. L’Inter acco ...Falsa partenza e pronta risalita. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo il Milan ha rubato gli occhi per ferocia nella riconquista del pallone e per rapidità di esecuzione. Il gran rifles ...