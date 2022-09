“Odia gli uomini” | luoghi comuni sul femminismo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 settembre 2022) I, si sa, sono sempre i più affollati. Basta guardare Roma per capirlo: quanta gente c’è a Fontana di Trevi, e quanta alla Galleria Sciarra? Stesso rione, fama diversa. Entrambe però sono opere magnifiche, davanti alle quali non si può restare impassibili. Per le convinzioni umane è un po’ la stessa cosa, senza la grandezza dell’arte a far da contrappeso e a donare bellezza. Isono sempre i più affollati, ma non per questo sono giusti, anzi. Nella maggior parte dei casi, sono il punto di partenza di stereotipi e convinzioni sbagliate che originano da nient’altro che dalla veloce e per nulla invidiabile capacità umana di giudicare sulla base di preconcetti. A farne le spese può essere di tutto: dal modo in cui ci si veste alla scelta del latte al supermercato. E ovviamente anche il ...