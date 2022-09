Moggi a gamba tesa | La squadra di Spalletti illude i tifosi Ecco come poter vincere un campionato

(Di sabato 3 settembre 2022) Luciano, ex dirigente, ha commentato il mercato e l'inizio di stagione del Napoli sulle colonne del quotidiano Libero."Sembra ormai un’abitudine delladiquella dire...

Pall_Gonfiato : Moggi a gamba tesa: 'La Juventus acquista giocatori bravi che poi giocano fuori ruolo e i risultati poi...' -

CalcioToday.it

... ma con la voglia di onorare la maglia, perché alla Juventus, come dicevaa Camoranesi, lo ... In gergo si dice: farsi la! Bisogna sempre tenere conto che un ragazzo di vent'anni ha una ...2′ Ammonito Locatelli - Il centrocampista della Juventus colpisce Lautaro con laalta ... che dimostrino questo!! E' un furto clamoroso ! Chi c'era come addetto al VAR Luciano' ... Moggi a gamba tesa contro la Juventus: che bordata su Pogba