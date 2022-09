Mediaset, pronto uno stravolgimento: la richiesta di Barbara D’Urso (Di sabato 3 settembre 2022) pronto lo stravolgimento in casa Mediaset, più precisamente Canale 5, a seguito della richiesta di Barbara D’Urso Le prossime settimane i telespettatori di Mediaset vedranno il classico palinsesto venire stravolto dal ritorno di Pomeriggio Cinque. Il talk show condotto da Barbara D’Urso rimescola le carte in tavola: la richiesta della showgirl. La showgirl napoletana stravolge il palinsesto (Via WebSource)Canale Cinque questa estate ha stupito tutti trasmettendo nei pomeriggi estivi Terra Amara. La scelta della soap opera turca è stata vincente. Infatti la serie è riuscita a tenere incollato allo schermo oltre due milioni di telespettatori, per il 20% di share. Numeri importanti che hanno spinto la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 settembre 2022)loin casa, più precisamente Canale 5, a seguito delladiLe prossime settimane i telespettatori divedranno il classico palinsesto venire stravolto dal ritorno di Pomeriggio Cinque. Il talk show condotto darimescola le carte in tavola: ladella showgirl. La showgirl napoletana stravolge il palinsesto (Via WebSource)Canale Cinque questa estate ha stupito tutti trasmettendo nei pomeriggi estivi Terra Amara. La scelta della soap opera turca è stata vincente. Infatti la serie è riuscita a tenere incollato allo schermo oltre due milioni di telespettatori, per il 20% di share. Numeri importanti che hanno spinto la ...

