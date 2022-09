L’Occidente eravamo noi | ora invece continuiamo a seguire gli Usa nelle loro isterie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 settembre 2022) di Maurizio Contigiani Siamo sull’orlo del baratro e l’Italietta politica si è già schiantata senza che noi ce ne fossimo ancora accorti.questi miseri resti umani che disquisiscono a livelli penosi per mendicare voti penosi, utili solo alfuturo. In nome delle sanzioni che gli americani ci hanno imposto di applicare, l’Europa sta implodendo per effetto delle normalissime ritorsioni russe. Ci sptanto, in una ripresa morale ed economica dopo il Covid. Agli italiani erano stati concessi duecento miliardi per migliorare la giustizia, le infrastrutture, la sanità pubblica, la scuola, l’impiego dell’energia rinnovabile, le disuguaglianze sociali eniente. Il Covid non è ancora finito e nessuno fiata, tanto ci sono due vaccini, rigorosamente ed esclusivamente ...