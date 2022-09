CalcioFinanza : Inter, presentata all’UEFA la lista per la Champions 2022/23 - _intermagazine : Inter, presentata all’UEFA la lista per la fase a gironi della Champions League - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Inter, presentata la lista #UEFA: presente anche #Acerbi. - Fantacalcio : Inter, presentata la lista UEFA: c'è Acerbi, un solo assente - tuttointer24 : Inter, presentata la lista UEFA per la Champions League: Acerbi presente ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

Commenta per primo L'ha diramato alla UEFA la lista per la Champions League 2022/2023. Nessun escluso per Simone Inzaghi , che potrà contare su tutta la rosa a disposizione a esclusione dell'infortunato Dalbert. L'...... iniziativa sostenuta dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca; tra i partner anche Kellogg, Milan eE' stataieri a Milano l'ottava edizione di Expo per lo Sport , evento dedicato ...Ecco gli elenchi comunicati da rossoneri e nerazzurri all'Uefa per la fase a gironi della massima competizione europea per club ...A Milano il clima è quello tipico dei primi giorni di settembre, col grande caldo estivo che ha soffocato la grande metropoli lombarda che lasciato spazio ...