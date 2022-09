Franco Califano | la passionale relazione con Patrizia De Blanck | cosa accadde tra i due e perché è finita

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 3 settembre 2022) Il famosissimo cantautoree la contessaDeebbero una storia d’amore e non soltanto di passione. Latra i due si svolse negli anni ’70 e all’epoca i due a quanto pare ebbero una comunicazione epistolare. La stessa contessa lo ha raccontato in un’ intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, mostrandole le lettere ai lettori. Una coppia un po’ “fuori dal comune” Una coppia stravagante quella formata dae dalla De, che in molti avevano etichettato come una storia di passione travolgente, viste anche le avventure che entrambi avevano avuto in precedenza.Deha invece smentito tutti con una rivelazione contenuta in un’intervista, nella quale ha parlato di un ...