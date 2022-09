Ferisce e rapina un turista. Ma il giudice rimette in libertà lo straniero

Carlino_Faenza : Rapina e ferisce un turista davanti al Mic - Carlino_Ravenna : Rapina e ferisce un turista davanti al Mic -

il Resto del Carlino

È possibile subire due giudizi per lo stesso fatto Facciamo un esempio. Se Paolocon una coltellata Marco, può essere assolto per tentato omicidio e invece condannato, in un ...prima per...MILANO - Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa die lesioni aggravate, dopo aver derubato un turista e ferito due uomini che avevano tentato di bloccarlo. E' accaduto nella serata di ieri. Il ragazzo, un cittadino marocchino senza fissa dimora,... Rapina e ferisce un turista davanti al Mic Un diciottenne algerino ha rubato il portafoglio ad un turista austriaco a Faenza, ferendolo quando questi aveva tentato di bloccarlo: arrestato dai carabinieri, è stato rimesso in libertà dopo poche ...Roma, 3 set. (Adnkronos) - Intervento dei carabinieri, nella notte, in via di Fortebraccio in zona Tor Pignattara a Roma, dove un ragazzo era ...