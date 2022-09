È caccia al pellet | tra prezzi triplicati | scorte esaurite e ordini solo su prenotazione

(Di sabato 3 settembre 2022) Da Leroy Merlin a Curno un operatore fa cenno con la testa: “No, non ce l’abbiamo il”. Per saperne di più ci invita a parlare con un collega. Indossa un cappellino e sta al reparto specializzato: “È terminato – conferma -. Se lo vuole, deve ordinarlo e le arriverà su”. Lesonoanche da Tecnomat a Dalmine, quello che una volta si chiamava Bricoman: “Mi spiace, ma non arriverà nulla prima del 6 settembre – dice la ragazza alla cassa del reparto edilizia -. È quasi impossibile trovarlo, colpa della guerra”. Il caro energia sta spostando l’interesse del mercato verso sistemi di riscaldamento alternativi, incentrati sull’utilizzo di legna e. Ma quest’ultimo non sembra per forza essere la soluzione auspicata dalle famiglie per mettersi al riparo dal caro ...

I truffatori richiedono il pagamento anticipato tramite bonifico, su carta ricaricabile, senza poi recapitare la merce ordinata Allarme truffa del pellet lanciato dalla polizia postale. Offerte alettanti sul web, in periodo di grandi aumenti, ma il combustibile naturale non vi arriverà mai a casa per essere stoccato in vista dell'autunno e dell'inverno.