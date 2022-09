DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Verstappen comanda il gruppo, Leclerc insegue al secondo posto (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.19 Sainz passa secondo! Lo spagnolo si migliora in tutti i settori, ma si colloca a 7 decimi della vetta. 12.17 Mick Schumacher sale al terzo posto alle spalle di Russell e Verstappen che per ora vanta 7 decimi sui rivali. Sainz è quarto davanti a Leclerc. 12.15 I primi tempi della FP3 in quel di Zandvoort: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:12.309 1 2 George RUSSELL Mercedes+0.625 13 Carlos SAINZ Ferrari+1.010 14 Charles Leclerc Ferrari+1.075 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.079 1 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.194 1 7 Esteban OCON Alpine+2.197 1 12.13 Verstappen sigla il tempo di 1.12.3, il secondo tempo registrato quest’oggi. Primo giro oltremodo interessante per il #1 di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Sainz passa! Lo spagnolo si migliora in tutti i settori, ma si colloca a 7 decimi della vetta. 12.17 Mick Schumacher sale al terzoalle spalle di Russell eche per ora vanta 7 decimi sui rivali. Sainz è quarto davanti a. 12.15 I primi tempi della FP3 in quel di Zandvoort: 1 MaxRed Bull Racing1:12.309 1 2 George RUSSELL Mercedes+0.625 13 Carlos SAINZ Ferrari+1.010 14 CharlesFerrari+1.075 1 5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.079 1 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.194 1 7 Esteban OCON Alpine+2.197 1 12.13sigla il tempo di 1.12.3, iltempo registrato quest’oggi. Primo giro oltremodo interessante per il #1 di ...

