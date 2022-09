DIRETTA F1, GP Olanda 2022 LIVE: Ferrari sfida Red Bull, tra poco la FP3 (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Piastri è attualmente fermo dalle corse dopo aver vinto al primo tentativo la Formula Renault (2019), la FIA F3 (2020) e la FIA F2 (2021). Quest’ultima categoria fu vinta con una media impressionante con pochi eguali nella storia della serie. 11.30 Il marchio di Woking è pronto per dare battaglia in quel di Zandvoort a meno di un giorno dall’ufficialità dell’ingaggio di Oscar Piastri. L’australiano rimpiazzerà il connazionale Daniel Ricciardo che dal 2023 potrebbe tornare in Alpine al posto di Fernando Alonso che correrà con Aston Martin al posto di Sebastian Vettel. 11.27 Attenzione anche alla Mercedes, al top nella FP1 di ieri con il britannico George Russell. L’ex campione della FIA F2 ed il connazionale e teammate Lewis Hamilton potrebbero infatti inserirsi nella lotta per le prime due file dello ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 Piastri è attualmente fermo dalle corse dopo aver vinto al primo tentativo la Formula Renault (2019), la FIA F3 (2020) e la FIA F2 (2021). Quest’ultima categoria fu vinta con una media impressionante con pochi eguali nella storia della serie. 11.30 Il marchio di Woking è pronto per dare battaglia in quel di Zandvoort a meno di un giorno dall’ufficialità dell’ingaggio di Oscar Piastri. L’australiano rimpiazzerà il connazionale Daniel Ricciardo che dal 2023 potrebbe tornare in Alpine al posto di Fernando Alonso che correrà con Aston Martin al posto di Sebastian Vettel. 11.27 Attenzione anche alla Mercedes, al top nella FP1 di ieri con il britannico George Russell. L’ex campione della FIA F2 ed il connazionale e teammate Lewis Hamilton potrebbero infatti inserirsi nella lotta per le prime due file dello ...

