Basket, Danilo Gallinari: “Settimana difficile; lavorerò duramente per tornare quanto prima in campo” (Di sabato 3 settembre 2022) La sua assenza per gli Europei di Basket 2022 era ormai certa, visto quanto era emerso dalle prime analisi a seguito del suo infortunio; purtroppo, però, le cose per Danilo Gallinari si sono complicate e non poco, dal momento che attraverso visite più approfondite è emersa la rottura del crociato. Un infortunio grave che non ci voleva per l’azzurro, che non potendo dare il suo supporto per la Nazionale avrebbe potuto focalizzarsi unicamente sulla prossima stagione della NBA con i Boston Celtics, a caccia dell’anello. Tuttavia, la reale entità dell’infortunio costringe l’azzurro a saltare gran parte del campionato: secondo Adrian Wojnarowski, Gallinari proverà a rientrare verso fine stagione. Ecco le parole di Danilo Gallinari pubblicate sul suo profilo ufficiale ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) La sua assenza per gli Europei di2022 era ormai certa, vistoera emerso dalle prime analisi a seguito del suo infortunio; purtroppo, però, le cose persi sono complicate e non poco, dal momento che attraverso visite più approfondite è emersa la rottura del crociato. Un infortunio grave che non ci voleva per l’azzurro, che non potendo dare il suo supporto per la Nazionale avrebbe potuto focalizzarsi unicamente sulla prossima stagione della NBA con i Boston Celtics, a caccia dell’anello. Tuttavia, la reale entità dell’infortunio costringe l’azzurro a saltare gran parte del campionato: secondo Adrian Wojnarowski,proverà a rientrare verso fine stagione. Ecco le parole dipubblicate sul suo profilo ufficiale ...

