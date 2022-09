Attivista Lgbtq+ interrompe il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari | “Siamo tutti uguali” | VIDEO

(Di sabato 3 settembre 2022)ildiFuoriprogramma aldi: subito dopo essere salita sul palco, infatti, la leader di Fdi si è ritrovata faccia a faccia con un, che ha rivendicato i suoi diritti sventolando una bandiera arcobaleno. “Me la vuoi lasciare? Grazie” ha affermato l’aspirante premier del centrodestra dopo aver affrontato il contestatore. “Ci sono già le unioni civili, non devi scappare all’estero. Tu vuoi delle cose, io la penso diversamente. È la democrazia, ci rispettiamo pur non essendo d’accordo” ha aggiunto...

Giorgia Meloni e l'irruzione dell'"disinnescata" e che non ha creato né imbarazzo né momenti di tensione ma un veloce confronto di idee Di certo è stato un bel momento di confronto e non un siparietto esasperato quello ...Cosa ha detto la Meloni dopo l'irruzione dell'attivista Lgbtq: "Lo voglio ringraziare per essere salito sul palco e rivendicare quello che ritiene giusto" ...La leader di Fratelli d'Italia, allontanando i suoi collaboratori che volevano far scendere dal palco il ragazzo, ha raccolto la provocazione: «Hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vu ...