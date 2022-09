Allegri: «Sono molto contento del risultato, queste partite a Firenze si possono perdere» (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole del tecnico bianconero a Dazn al termine della partita pareggiata contro la Fiorentina È uscito molto arrabbiato. È mancato qualcosa? Forse anche l’atteggiamento? «No, alla fine ero un po’ arrabbiato perchè volevo che finisse la partita, perchè comunque loro stavano spingendo, anche se hanno messo un po’ di cross, un tiro in porta dove ha fatto una bella parata Perin. Potevamo sfruttare meglio qualche contropiede con la loro difesa alta, però la partita andava chiusa nel primo tempo. Questo è un cambio…chiamiamolo di mentalità, perchè quelle Sono palle pesanti, che non è che te ne capitino 10 in una partita. In un momento così la partita va azzannata» Come spiega le difficoltà? Nel secondo tempo c’è stata poca costruzione. «C’è stato anche che Di Maria è uscito e quindi ho dovuto mettere Cuadrado alto, dove fa più fatica. Paredes finchè ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Le parole del tecnico bianconero a Dazn al termine della partita pareggiata contro la Fiorentina È uscitoarrabbiato. È mancato qualcosa? Forse anche l’atteggiamento? «No, alla fine ero un po’ arrabbiato perchè volevo che finisse la partita, perchè comunque loro stavano spingendo, anche se hanno messo un po’ di cross, un tiro in porta dove ha fatto una bella parata Perin. Potevamo sfruttare meglio qualche contropiede con la loro difesa alta, però la partita andava chiusa nel primo tempo. Questo è un cambio…chiamiamolo di mentalità, perchè quellepalle pesanti, che non è che te ne capitino 10 in una partita. In un momento così la partita va azzannata» Come spiega le difficoltà? Nel secondo tempo c’è stata poca costruzione. «C’è stato anche che Di Maria è uscito e quindi ho dovuto mettere Cuadrado alto, dove fa più fatica. Paredes finchè ha ...

