Venezia-Benevento: giallorossi per il bis, ma i bookie favoriscono i padroni di casa (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di un match non facile contro il Frosinone, il Benevento è riuscito a togliere lo zero dalla casella delle vittorie conquistando così il primo successo stagionale. Ora i giallorossi, a quota 4 punti in tre partite, cercano la prima vittoria esterna in casa di un Venezia fermo a quota quattro punti in classifica. Previsto equilibrio nella sfida del “Penzo” con un leggero vantaggio per i padroni di casa, offerti tra il 2,50 di Stanleybet.it e il 2,55 su Planetwin365. Fissato tra i 2,85 e 2,89 il segno «2», mentre il pareggio si attesta a 3,10. Il Venezia finora ha ottenuto tre “Goal” in altrettante uscite e anche sabato sera è questa l’opzione preferita dai bookie, a 1,73 contro l’1,90 del No Goal. Per quanto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di un match non facile contro il Frosinone, ilè riuscito a togliere lo zero dalla casella delle vittorie conquistando così il primo successo stagionale. Ora i, a quota 4 punti in tre partite, cercano la prima vittoria esterna indi unfermo a quota quattro punti in classifica. Previsto equilibrio nella sfida del “Penzo” con un leggero vantaggio per idi, offerti tra il 2,50 di Stanleybet.it e il 2,55 su Planetwin365. Fissato tra i 2,85 e 2,89 il segno «2», mentre il pareggio si attesta a 3,10. Ilfinora ha ottenuto tre “Goal” in altrettante uscite e anche sabato sera è questa l’opzione preferita dai, a 1,73 contro l’1,90 del No Goal. Per quanto ...

