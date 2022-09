Vela, Mondiali 49er 2022: tre barche azzurre restano in corsa per la Medal Race, ma il podio è lontano (Di venerdì 2 settembre 2022) Proseguono i Campionati Campionati Mondiali 2022 del doppio acrobatico olimpico 49er, in programma fino a lunedì 5 settembre nei pressi di Hubbards (Nuova Scozia, in Canada). La terza giornata della manifestazione è andata in archivio regolarmente, nonostante condizioni di vento più leggero rispetto a ieri. In campo femminile la coppia azzurra di riferimento composta da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi ha piazzato il primo vero acuto della settimana con un bel terzo posto in apertura di programma, per poi lasciare per strada qualche punto di troppo nelle due regate successive (21-13). Le campionesse Mondiali juniores 49er FX del 2021 guadagnano comunque una posizione e si attestano al 13° posto assoluto con 100 punti netti, a -9 dalla top10 (e quindi dalla zona qualificazione per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Proseguono i Campionati Campionatidel doppio acrobatico olimpico, in programma fino a lunedì 5 settembre nei pressi di Hubbards (Nuova Scozia, in Canada). La terza giornata della manifestazione è andata in archivio regolarmente, nonostante condizioni di vento più leggero rispetto a ieri. In campo femminile la coppia azzurra di riferimento composta da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi ha piazzato il primo vero acuto della settimana con un bel terzo posto in apertura di programma, per poi lasciare per strada qualche punto di troppo nelle due regate successive (21-13). Le campionessejunioresFX del 2021 guadagnano comunque una posizione e si attestano al 13° posto assoluto con 100 punti netti, a -9 dalla top10 (e quindi dalla zona qualificazione per la ...

AGR_web : Vela, Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: la coppia Tita-Banti.... vola in testa La seconda giornata mette in luce anc… - PressMareItalia : La seconda giornata mette in luce ancora prestazioni sontuose da parte degli #equipaggi impegnati nella classe… - federvela : Qui il link al comunicato completo ?? ?? - zazoomblog : Vela Mondiali 49er 2022: Ferrarese e Chistè restano i migliori italiani. Grande rimonta di Crivelli Visconti e Cala… - zazoomblog : Vela Mondiali 49er 2022: Ferrarese e Chistè restano i migliori italiani. Ottima rimonta di Crivelli Visconti e Cala… -