Unito, niente tasse per Isee sotto i 23mila euro e rimborsi a chi viaggia sui mezzi (Di venerdì 2 settembre 2022) L’Università di Torino a sostegno degli studenti colpiti dai rincari. È stato infatti stabilito che non ci saranno tasse per chi ha un Isee fino a 23.000 euro mentre 3 milioni sono stati stanziati per sconti agli studenti sul trasporto pubblico locale. E’ l’annuncio dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 2022/2023. Oltre alla no tax area fino a 23.000 euro, saranno previsti contributi ridotti fino a 40.000 euro di Isee. Per i mezzi pubblici, a settembre Unito pubblicherà un bando per la richiesta di rimborso delle spese di acquisto dell’abbonamento annuale o su più mesi ai servizi di trasporto Gtt. Agli utenti universitari sarà rimborsato l’80% del costo dell’abbonamento, fino a un massimo di 400 euro, e ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 settembre 2022) L’Università di Torino a sostegno degli studenti colpiti dai rincari. È stato infatti stabilito che non ci sarannoper chi ha unfino a 23.000mentre 3 milioni sono stati stanziati per sconti agli studenti sul trasporto pubblico locale. E’ l’annuncio dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 2022/2023. Oltre alla no tax area fino a 23.000, saranno previsti contributi ridotti fino a 40.000di. Per ipubblici, a settembrepubblicherà un bando per la richiesta di rimborso delle spese di acquisto dell’abbonamento annuale o su più mesi ai servizi di trasporto Gtt. Agli utenti universitari sarà rimborsato l’80% del costo dell’abbonamento, fino a un massimo di 400, e ...

nuovasocieta : Unito, niente tasse per Isee sotto i 23mila euro e rimborsi a chi viaggia sui mezzi - lonely_queen : La Nuova Zelanda fa sempre la sua porca figura, non c'è niente da fare, È la Terra di Mezzo. Infatti mi preoccupa u… - N4MS30K : here to say che se non avessero fatto quello spoiler non si sarebbe creato tutto quel casino ,, l’argomento è davve… - ValentinoZio : @La_manina__ In Pakistan un’area grande quanto il Regno Unito è finita sott’acqua e invece di spendere una parola d… - smokonzewater : RT @AnnalisaNocera1: Sti criminali di merda Però anche ste cazzo di gestanti!!Ma se manco l'antibiotico, se non per motivi importanti, ti… -

Un disastro TOTALe: l'estrattivismo fossile in Mozambico ... che per la maggior parte viene esportata verso altri Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti, ... Proseguendo a fare affari con il governo del Paese come se niente fosse di fronte a questo racket, ... Covid, Costa: "Da fine settembre i nuovi vaccini saranno nei centri" Niente di più falso", ha concluso. Parole differenti da quelle pronunciate in mattinata proprio da ... giovedì 1° settembre l' Ema , l'Agenzia Ue del farmaco, dopo gli enti regolatori di Regno Unito e ... Ozzy Osbourne torna a vivere in Inghilterra: "Non sono più gli Stati Uniti, c'è violenza ovunque" Ozzy Osbourne e la moglie Sharon stanno progettando da alcuni mesi di trasferirsi definitivamente in Inghilterra. Alcune voce diffuse dalla stampa sostengono la tesi che il Principe delle Tenebre vogl ... Niente reggaeton: Harry Styles e Kate Bush in cima alle canzoni più ascoltate quest’estate su Spotify Per una volta niente reggaeton: nella classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify dell'estate 2022 dominano Harry Styles e Kate Bush. ... che per la maggior parte viene esportata verso altri Paesi come il Regno, gli Stati Uniti, ... Proseguendo a fare affari con il governo del Paese come sefosse di fronte a questo racket, ...di più falso", ha concluso. Parole differenti da quelle pronunciate in mattinata proprio da ... giovedì 1° settembre l' Ema , l'Agenzia Ue del farmaco, dopo gli enti regolatori di Regnoe ...Ozzy Osbourne e la moglie Sharon stanno progettando da alcuni mesi di trasferirsi definitivamente in Inghilterra. Alcune voce diffuse dalla stampa sostengono la tesi che il Principe delle Tenebre vogl ...Per una volta niente reggaeton: nella classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify dell'estate 2022 dominano Harry Styles e Kate Bush.