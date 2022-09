Trump nei guai per documenti top secret. E lui attacca Biden: "Demente" (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono più di cento i documenti sequestrati dall’Fbi nelle perquisizioni a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova il resort di Donald Trump, ma anche decine di contenitori vuoti. Il dipartimento Giustizia ha comunicato nuovi dettagli dell’operazione avvenuta l’8 agosto, pubblicando l’elenco degli oggetti sequestrati. Nelle otto pagine di elenco figurano foto, riviste, libri, documenti “top secret”, “secret” e “confidential”. Gli agenti federali hanno trovato anche 43 contenitori vuoti con l’etichetta “classificati”, dove probabilmente c’erano documenti secretati, e altri 28, ugualmente vuoti, in un contenitore con scritto “da restituire allo staff del segretario/consigliere militare” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono più di cento isequestrati dall’Fbi nelle perquisizioni a Mar-a-Lago, in Florida, dove si trova il resort di Donald, ma anche decine di contenitori vuoti. Il dipartimento Giustizia ha comunicato nuovi dettagli dell’operazione avvenuta l’8 agosto, pubblicando l’elenco degli oggetti sequestrati. Nelle otto pagine di elenco figurano foto, riviste, libri,“top”, “” e “confidential”. Gli agenti federali hanno trovato anche 43 contenitori vuoti con l’etichetta “classificati”, dove probabilmente c’eranoati, e altri 28, ugualmente vuoti, in un contenitore con scritto “da restituire allo staff del segretario/consigliere militare” Segui su affaritaliani.it

