sportli26181512 : Toromania: salto di qualità rimandato. Bastava poco per completare la squadra: Prima legge di Murphy: “Se qualcosa… -

Calciomercato.com

Dopo due scommesse come Bayeye e Radonjic, però, ora servono certezze, giocatori pronti e in grado di far fare ilqualità necessario alla squadra dal punto di visto tecnico. Il Torino finora si ...Vero che Gabriel e Pellegri le trattative sono a buon punto, ma per accontentare Juric e provare davvero a fare queldi qualità atteso da una vita dai tifosi servirà di più rispetto al portiere ... Toromania: salto di qualità rimandato. Bastava poco per completare la squadra