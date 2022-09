Senza Navas, Meret può rinnovare: la data del possibile incontro (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla fine Keylor Navas non vestirà la maglia dal Napoli. Il portiere costaricano non ha trovato un accordo con il PSG riguardo la cifra della buonuscita e si prepara a vivere una stagione da secondo portiere alle spalle di Donnarumma. Il portiere del Napoli sarà, quindi, Alex Meret. Il classe ’97 è stato a lungo al centro di voci di mercato che lo vedevano in partenza proprio a causa dell’arrivo del portiere del PSG. Questo aveva fatto tramontare l’ipotesi rinnovo che era già stato definito all’inizio del mercato, ma che non era mai stato firmato. Ora, però, può cambiare tutto. Meret sarà il titolare del Napoli e non avrà di certo l’agguerrita concorrenza di Ospina. Sirigu, invece, può far crescere ulteriormente il numero 1 azzurro e dargli quella tranquillità che probabilmente il portiere friulano aveva perso nell’ultimo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla fine Keylornon vestirà la maglia dal Napoli. Il portiere costaricano non ha trovato un accordo con il PSG riguardo la cifra della buonuscita e si prepara a vivere una stagione da secondo portiere alle spalle di Donnarumma. Il portiere del Napoli sarà, quindi, Alex. Il classe ’97 è stato a lungo al centro di voci di mercato che lo vedevano in partenza proprio a causa dell’arrivo del portiere del PSG. Questo aveva fatto tramontare l’ipotesi rinnovo che era già stato definito all’inizio del mercato, ma che non era mai stato firmato. Ora, però, può cambiare tutto.sarà il titolare del Napoli e non avrà di certo l’agguerrita concorrenza di Ospina. Sirigu, invece, può far crescere ulteriormente il numero 1 azzurro e dargli quella tranquillità che probabilmente il portiere friulano aveva perso nell’ultimo ...

