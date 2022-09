Roberta Morise conferma la storia d’amore di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: «Felice per loro» (FOTO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle ultime ore è scoppiato il gossip di una presunta relazione fra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini; nessuno dei due ha commentato la notizia, smentendola o confermandola, ma l’ex fidanzata di lui, Roberta Morise si è dichiarata contenta per l’ex moglie di Briatore e il suo ex compagno. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Ilary... Leggi su donnapop (Di venerdì 2 settembre 2022) Nelle ultime ore è scoppiato il gossip di una presunta relazione fra; nessuno dei due ha commentato la notizia, smentendola ondola, ma l’ex fidanzata di lui,si è dichiarata contenta per l’ex moglie di Briatore e il suo ex compagno. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Ilary...

Raffytrevizzaro : @blogtivvu Sto qua è stato fidanzato con Raffaella Fico,Roberta Morise e ora pure eligreg??? - Raffytrevizzaro : MA IN CHE SENSO ELIGREG È FIDANZATA CON L'EX DI ROBERTA MORISE,AOO COSA ME SO PERSA? ho bisogno del tuo aiuto. @BigFabi_ - quelladeilibri : Ma quanto è odiosa Roberta Morise? Antipatica, saccente e finta … poi come presentatrice stendiamo un velo pietoso.… - prelemiheart : RT @fanpage: Starebbe rapidamente diventando importante il rapporto tra Elisabetta Greograci e Giulio Fratini, imprenditore ed ex fidanzato… - fanpage : Starebbe rapidamente diventando importante il rapporto tra Elisabetta Greograci e Giulio Fratini, imprenditore ed e… -