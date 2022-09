Presto potrai fare la spesa a domicilio su Whatsapp (Di venerdì 2 settembre 2022) Whatsapp sarà la prossima punta di diamante della strategia Meta per differenziare la propria offerta a colpi di shopping e di acquisti da remoto. Se per grandi aziende e influencer si punta a guadagnare con le Storie e la pubblicità su Instagram, per tutte le altre realtà medio-piccole sarà l’app di messaggistica a diventare un enorme centro commerciale virtuale in cui potrai trovare tutte le informazioni che ti servono su un punto vendita: prodotti online, orari di apertura, chat dirette con il servizio clienti e tutti i vantaggi della realtà aumentata per provare capi a distanza e scegliere il colore giusto. Insomma, da semplice app di messaggistica, Whatsapp si trasformerà Presto in una sorta di marketplace dove le aziende potranno vendere prodotti direttamente ai propri clienti senza nemmeno uscire dall’app. ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 settembre 2022)sarà la prossima punta di diamante della strategia Meta per differenziare la propria offerta a colpi di shopping e di acquisti da remoto. Se per grandi aziende e influencer si punta a guadagnare con le Storie e la pubblicità su Instagram, per tutte le altre realtà medio-piccole sarà l’app di messaggistica a diventare un enorme centro commerciale virtuale in cuitrovare tutte le informazioni che ti servono su un punto vendita: prodotti online, orari di apertura, chat dirette con il servizio clienti e tutti i vantaggi della realtà aumentata per provare capi a distanza e scegliere il colore giusto. Insomma, da semplice app di messaggistica,si trasformeràin una sorta di marketplace dove le aziende potranno vendere prodotti direttamente ai propri clienti senza nemmeno uscire dall’app. ...

voidbarns : RT @blackvnat: @voidbarns mi dispiace tanto amo, spero potrai tornare a casa presto ?? ti lascio un altro chris ???? - blackvnat : @voidbarns mi dispiace tanto amo, spero potrai tornare a casa presto ?? ti lascio un altro chris ???? - covrtana : @HERVNCHILD Ma no, potrebbe anche non essere così. Pensa che io poco tempo fa sono stata a stretto contatto con mia… - rosa99452085 : @forever723 Buongiorno a te, sei fra le persone che ho letto sempre volentieri...vedrai che il peggio lo potrai pre… - alvanofabio : RT @italiadeidolori: @Viola_mg @guyfawkes2_0 Non potrai combattere quando sarai collegata alla Cloud (Interconnessione Globale, vedi: #Nuov… -