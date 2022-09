Milan | Pioli | “Dest ha caratteristiche anche per altre zone di campo”

DiMarzio : .@acmilan, le parole di #Pioli in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'@Inter - AntoVitiello : #Pioli su #Thiaw: “Dovrebbe arrivare domani, giocatore di grande prospettiva, buona tecnica e fisicità, ragazzo che… - AntoVitiello : #Pioli: “#DeKetelaere ha un potenziale importante, ha tutto: qualità, fisicità, sa andare dentro l'area. Ha grande… - Jorginhismo : RT @MarcoLai_23: Ho scritto di Sergiño Dest, il nuovo acquisto del Milan: pregi e difetti nelle due fasi e il suo possibile adattamento nel… - Milannews24_com : Pioli: «Lista Champions? Tutti vorrebbero giocare ma vanno fatte delle scelte» -

ha detto che ilattuale è la squadra più forte che ha mai allenato. Lei si sente di dire la stessa cosa per l'Inter Abbiamo fatto un mercato molto intelligente, ma sarà il campo a dover ...ha detto che ilè la squadra più forte che abbia mai allenato, può dire che questa Inter è la squadra più forte mai allenata 'Lo dirà il campo. Noi abbiamo lavorato bene e mantenuto ...Stefano Pioli, durante la conferenza stampa della vigilia della partita contro l'Inter, è stato interrogato sulla possibilità che il Milan in futuro possa adottare ...Milan, clamorosa presa di posizione di Joseph Cardinale su Stefano Pioli. Il nuovo proprietario del Milan ha messo in chiaro con l'attuale dirigenza alcuni step ...