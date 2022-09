Milan, Giroud: «Sappiamo come battere l’Inter. Gol? Difficile descrivere questo momento pazzesco» (Di venerdì 2 settembre 2022) Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni Mediaset in vista del derby di domani contro l’Inter Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni Mediaset in vista del derby di domani contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: RIVALITA’ CON l’Inter – «C’è una grande rivalità tra noi anche perché vogliamo continuare a vincer, se vinciamo andiamo davanti a loro» Gol NEL DERBY – «Che gusto ha? Non se posso descrivere questo momento pazzesco, in realtà se avessimo perso quasta partita contro loro sarebbe stato più Difficile recuperare» CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Olivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni Mediaset in vista del derby di domani controOlivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni Mediaset in vista del derby di domani contro. Le sue dichiarazioni: RIVALITA’ CON– «C’è una grande rivalità tra noi anche perché vogliamo continuare a vincer, se vinciamo andiamo davanti a loro»NEL DERBY – «Che gusto ha? Non se posso, in realtà se avessimo perso quasta partita contro loro sarebbe stato piùrecuperare» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

acmilan : ?? A win coloured by several debuts, read the match report of #MilanBologna ?? - AntoVitiello : ??Prima da titolare, primo assist, primi lampi di Charles #DeKetelaere a #SanSiro. Bravo #Leao a ritrovare gol e gio… - Passportiva : RT @DaniGrassini: ??? #Giroud a @sportmediaset: Non so se si può descrivere l'emozione del gol che ho segnato con il #Milan nel derby. Inte… - herbertharriola : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta Dello Sport De Ketelaere dovrebbe partire dall’inizio con l’Inter, Leao a sinistra e Giroud centravanti,… - GianniGabs : @FJack02 @GioFrezzetti Ibra torna al Milan nel Gennaio 2020,inserendosi con il suo carisma in una squadra messa mal… -