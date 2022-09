LIVE Berrettini-Murray 6-4 3-4, US Open 2022 in DIRETTA: si combatte nel secondo set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Berrettini, 4-4. Finisce in rete il passante lungolinea di Murray. AD-40 Servizio e smash di cattiveria di Berrettini. 40-40 Si difende alla morte Murray, che tira un colpo difensivo di estrema profondità sorprendendo Matteo. 40-30 Servizio e dritto per il numero 13 del tabellone. 30-30 Non funziona stavolta il back di Matteo, cross di Murray che impensierisce l’azzurro. 30-15 CLAVATA di Berrettini al servizio. 15-15 Risponde profondo Murray, in rete il dritto di Matteo. 15-0 Bravo Berrettini, che muove il suo avversario e si costruisce lo spiraglio per il dritto. GAME Murray, 3-4. In corridoio la risposta di Matteo. 40-0 Gran punto di ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 4-4. Finisce in rete il passante lungolinea di. AD-40 Servizio e smash di cattiveria di. 40-40 Si difende alla morte, che tira un colpo difensivo di estrema profondità sorprendendo Matteo. 40-30 Servizio e dritto per il numero 13 del tabellone. 30-30 Non funziona stavolta il back di Matteo, cross diche impensierisce l’azzurro. 30-15 CLAVATA dial servizio. 15-15 Risponde profondo, in rete il dritto di Matteo. 15-0 Bravo, che muove il suo avversario e si costruisce lo spiraglio per il dritto. GAME, 3-4. In corridoio la risposta di Matteo. 40-0 Gran punto di ...

