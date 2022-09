AutoMotoriNet : 5 anni di garanzia su tutte le Jaguar... - lautomobile_ACI : Presentata 61 anni fa, la #Jaguar E-Type - che sia coupé o roadster - stupisce e conquista al primo sguardo. Divent… -

Agenzia ANSA

Dal punto di vista strategico, invece, l'introduzione di una garanzia di 5per tutte le nuove, rappresenta un passo importante verso l'eccellenza dell'esperienza di servizio, offrendo ...Trefa, a febbraio 2019, aveva perso la vita un runner, a sua volta investito all'incrocio con ...via Traversa San Giorgio all'incrocio con via Bersana quando sono stati travolti da un suv... Jaguar, garanzia estesa a 5 anni per tutti i modelli - Attualità Più tranquillità per i clienti Jaguar, che dal primo settembre vedono aumentata la garanzia di tutti i modelli a 5 anni o 150.000 Km. (ANSA) ...Jaguar, 5 anni o 150.000 km di garanzia su tutti i modelli. Con un valore residuo dell’auto più elevato nel tempo.